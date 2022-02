DAZN ascolti Nielsen Serie A 25a giornata. Record con Napoli-Inter e Atalanta-Juventus (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La 25esima giornata su DAZN stabilisce il nuovo Record di ascolti stagionale, ed allunga a cinque la striscia di turni consecutivi sopra i 7 milioni di ascolto. Protagonisti i due big match del turno: Atalanta-Juventus con 2,2 milioni di ascoltatori è stata la partita più vista (ed entra al quinto posto del... Leggi su digital-news (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La 25esimasustabilisce il nuovodistagionale, ed allunga a cinque la striscia di turni consecutivi sopra i 7 milioni di ascolto. Protagonisti i due big match del turno:con 2,2 milioni di ascoltatori è stata la partita più vista (ed entra al quinto posto del...

Claplaz : @mariob092 @ItaliaOggi Esatto. Vedremo se con la Total audience di Auditel, che misurerà in maniera adeguata ( e no… - junews24com : Serie A, la classifica degli ascolti Auditel: crolla la Juventus - - mariob092 : @Claplaz @ItaliaOggi In sintesi, chi va di più su #Sky ha avuto un danno minore di perdita sugli ascolti. Al contr… - ImpieriFilippo2 : RT @Claplaz: I dati ufficiali di Auditel e la Lega Serie A smentiscono la smentita di Dazn. Come scritto da ItaliaOggi dell'11 febbraio, a… - antocarboni91 : Ma veramente siete convinti che gli ascolti del calcio in tv siano calati perché il calcio piace sempre meno? Il c… -