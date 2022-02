Corte costituzionale: ammessi 4 referendum sulla giustizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte costituzionale ha ammesso quattro referendum in materia di giustizia. Il referendum sulla cannabis dovrebbe essere l’ultimo ad essere esaminato. Via libera ai seguenti quesiti, dichiarati ammissibili: abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità, limitazione delle misure cautelari, separazione delle funzioni dei magistrati, eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm. La Consulta chiarisce che i quesiti “sono stati ritenuti ammissibili perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario“. Adesso la parola spetta ai cittadini che sono chiamati a decidere se intendono riformare quelle ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Laha ammesso quattroin materia di. Ilcannabis dovrebbe essere l’ultimo ad essere esaminato. Via libera ai seguenti quesiti, dichiarati ammissibili: abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità, limitazione delle misure cautelari, separazione delle funzioni dei magistrati, eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm. La Consulta chiarisce che i quesiti “sono stati ritenuti ammissibili perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamentoesclude il ricorso all’istituto referendario“. Adesso la parola spetta ai cittadini che sono chiamati a decidere se intendono riformare quelle ...

EnricoLetta : La bocciatura da parte della Corte Costituzionale del referendum sull’ #eutanasialegale deve ora spingere il Parlam… - marcocappato : Sull'#eutanasialegale la Corte costituzionale ritiene che il referendum non preserverebbe la tutela minima della vi… - robertosaviano : In queste ore la Corte costituzionale decide per i #Referendum. Si tratta di temi con ricadute concrete: giustizia,… - contu_f : RT @raffaellapaita: Bene ammissione Corte Costituzionale dei 4 quesiti referendari sulla #giustizia che ho firmato a luglio. La mia storia… - scalabrone : RT @robertosaviano: In queste ore la Corte costituzionale decide per i #Referendum. Si tratta di temi con ricadute concrete: giustizia, leg… -