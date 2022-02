Con la circolare Lamborgese tenta di dividere gli studenti in buoni e cattivi. Ecco perché (Di mercoledì 16 febbraio 2022) circolare manifestazioneDownload “Il ministro Lamorgese e i giornali vicini al governo continuano ad attaccare il Fronte della Gioventù Comunista, profetizzando violenze e disordini nelle manifestazioni studentesche previste per dopodomani. Respingiamo questi attacchi, che hanno l’unico scopo di mettere in discussione il diritto degli studenti di contestare l’alternanza scuola-lavoro, di criticare il governo, di fare politica. Attaccano le organizzazioni giovanili e le sigle studentesche per questo: per dividere gli studenti in ‘buoni’ e ‘cattivi’, con la storia di ‘infiltrati’ che non esistono. In tutta Italia, le questure stanno cercando di ostacolare dei normalissimi preavvisi di manifestazione con pretesti arbitrari”. Così su facebook Lorenzo Lang, segretario nazionale del ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 16 febbraio 2022)manifestazioneDownload “Il ministro Lamorgese e i giornali vicini al governo continuano ad attaccare il Fronte della Gioventù Comunista, profetizzando violenze e disordini nelle manifestazioni studentesche previste per dopodomani. Respingiamo questi attacchi, che hanno l’unico scopo di mettere in discussione il diritto deglidi contestare l’alternanza scuola-lavoro, di criticare il governo, di fare politica. Attaccano le organizzazioni giovanili e le sigle studentesche per questo: pergliin ‘’ e ‘’, con la storia di ‘infiltrati’ che non esistono. In tutta Italia, le questure stanno cercando di ostacolare dei normalissimi preavvisi di manifestazione con pretesti arbitrari”. Così su facebook Lorenzo Lang, segretario nazionale del ...

