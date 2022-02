Come devono essere i funerali secondo il patriarca di Venezia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - Basta con le canzoni o le poesie troppo estranee alla liturgia, niente più bandiere o simboli politici sulle bare, stop agli elogi della figura del defunto. Il funerale è una cosa seria, perché "la consegna dei propri cari a Dio esprime la fede e il legame della comunità cristiana con il Signore risorto, vincitore della morte". Ultimamente, invece, "ci sono situazioni dove l'esperienza della morte passa quasi inosservata. Spesso i funerali diventano più un atto dovuto che una celebrazione con motivazioni spirituali e di fede". Sono queste alcune delle ragioni che hanno portato monsignor Francesco Moraglia, patriarca di Venezia dal 31 gennaio 2012, a firmare una Nota pastorale (di 24 pagine) sulle modalità di celebrazione delle esequie e sul significato che esse devono assumere agli occhi della Chiesa cattolica e ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - Basta con le canzoni o le poesie troppo estranee alla liturgia, niente più bandiere o simboli politici sulle bare, stop agli elogi della figura del defunto. Il funerale è una cosa seria, perché "la consegna dei propri cari a Dio esprime la fede e il legame della comunità cristiana con il Signore risorto, vincitore della morte". Ultimamente, invece, "ci sono situazioni dove l'esperienza della morte passa quasi inosservata. Spesso idiventano più un atto dovuto che una celebrazione con motivazioni spirituali e di fede". Sono queste alcune delle ragioni che hanno portato monsignor Francesco Moraglia,didal 31 gennaio 2012, a firmare una Nota pastorale (di 24 pagine) sulle modalità di celebrazione delle esequie e sul significato che esseassumere agli occhi della Chiesa cattolica e ...

