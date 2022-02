Calciomercato Juventus | Alex Sandro saluterà a fine stagione | ecco l’erede

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un gennaio infuocato per la Vecchia Signora che è riuscita a regalare a Massimiliano Allegri due giocatori come Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Lo scudetto, almeno quest’anno, sembra essere lontano dalle possibilità dei bianconeri, ma il prossimo anno sarà tutta un’altra storia. Ed ildelladovrà certificare le mire di vittoria dei dirigenti piemontesi., esterno basso brasiliano, dovrebbe salutare ae Federico Cherubini si è attivato per cercare il degno sostituto. Secondo fichajes.com, le attenzioni dellasi sarebbero indirizzate su Ramy Bensebaini del Borussia Mönchengladbach. Classe 1995, il laterale è uno dei prospetti migliori della Bundesliga. Seguici su Metropolitan Magazine (Credit foto – pagina ...

