Bonus assunzione under 36, come funziona l'esonero contributivo totale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Anche per il 2022 è previsto un Bonus assunzione giovani under 36 che non hanno mai avuto un lavoro stabile. La misura è stata adottata per il biennio 2021-2022 ed è stata prorogata di tre mesi rispetto all'iniziale scadenza prevista per marzo, dunque fino al 31 giugno 2022. Si tratta di un'agevolazione che consente al datore di lavoro che assume di fruire di uno sgravio pari al 100% della contribuzione previdenziale dovuta (esclusi i premi Inail e la contribuzione non avente natura previdenziale). Bonus assunzioni, l'importo dell'incentivo Il Bonus assunzione under 36 consente al datore di lavoro che assume di fruire di uno sgravio pari al 100% della contribuzione previdenziale dovuta (esclusi i premi Inail e la contribuzione non avente natura previdenziale).

