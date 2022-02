ATP Delray Beach 2022 | risultati 15 febbraio | Korda si regala Seppi | avanti Sock | Giron e Mannarino

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si conoscono i nomi degli ultimi sette tennisti che accedono agli ottavi di finale del tabellone di singolare del torneo ATPdi tennis, di categoria 250: al secondo turno erano già ammesse le prime quattro teste di serie, mentre ieri aveva staccato il pass l’unico azzurro in tabellone, Andreas. Gli ottavi scatteranno oggi. Nella parte alta lo statunitense Sebastianliquida l’australiano Thanasi Kokkinakis per 6-4 6-1 e sfiderà Andreas, mentre l’uzbeko Denis Istomin elimina lo statunitense Sam Querrey per 6-1 7-6 (5), infine l’altro statunitense Stefan Kozlov rimonta e batte l’ecuadoregno Emilio Gómez col punteggio di 4-6 7-5 6-3. Nella parte bassa del tabellone il derby statunitense premia Marcos, che elimina Tennys Sandgren ...