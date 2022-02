Atalanta, Gasperini: 'Nessun pessimismo, si deciderà tutto ad Atene. Muriel...' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini presenta in conferenza stampa la sfida dei Playoff di Europa League d'andata, contro... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il tecnico dell’Gian Pieropresenta in conferenza stampa la sfida dei Playoff di Europa League d'andata, contro...

Advertising

Gazzetta_it : Gasperini non parla, furia Marino: 'Szczesny da rosso e c'era un rigore per noi' - forumJuventus : Alllegri per #AtalantaJuve: “Partita importante ma non decisiva. Gasperini straordinario. Tridente? Valuterò oggi”… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Vincere l'Europa League non è un obiettivo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Vincere l'Europa League non è un obiettivo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Vincere l'Europa League non è un obiettivo' -