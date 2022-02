Visita del console Usa al Politecnico di Milano (Di martedì 15 febbraio 2022) Di qualche mese fa ma importantissima è stata la Visita a Milano di una delegazione guidata da Robert S. Needham, console Generale USA a Milano, in Visita al Politecnico. Un ospite particolarmente prestigioso, perché il console Generale, nominato dal Dipartimento di Stato di Washington, è il principale rappresentante del governo americano nel distretto consolare di sua competenza, che per Mr.Needham è quello del Nord Italia. A dare il benvenuto agli ospiti erano presenti il Rettore del Politecnico Guido Saracco insieme a David Chiaramonti, Vice Rettore per l’Internazionalizzazione dell’Ateneo, e Francesca Verga, Delegata del Rettore alle Relazioni Internazionali Area Americhe e Relazione con la Task Force di Ateneo Africa. Durante l’incontro si è ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 febbraio 2022) Di qualche mese fa ma importantissima è stata ladi una delegazione guidata da Robert S. Needham,Generale USA a, inal. Un ospite particolarmente prestigioso, perché ilGenerale, nominato dal Dipartimento di Stato di Washington, è il principale rappresentante del governo americano nel distretto consolare di sua competenza, che per Mr.Needham è quello del Nord Italia. A dare il benvenuto agli ospiti erano presenti il Rettore delGuido Saracco insieme a David Chiaramonti, Vice Rettore per l’Internazionalizzazione dell’Ateneo, e Francesca Verga, Delegata del Rettore alle Relazioni Internazionali Area Americhe e Relazione con la Task Force di Ateneo Africa. Durante l’incontro si è ...

