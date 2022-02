Tommaso Zorzi fermato dai poliziotti | “Credevano avessi rubato una borsa”

(Di martedì 15 febbraio 2022)non sa se essere più arrabbiato o divertito per quanto gli è accaduto e che ha appena raccontato sui social. E’ statoda dueconvinti che lui avesseuna. Un uomo non può andare in giro con una? Se lo chiedee ce lo chiediamo tutti. Davvero nel 2022 se vediamo un ragazzo con lapensiamo che l’abbia rubata? L’ex gieffino vip stava andando nel suo ufficio quando ha notato che due agenti lo guardavano, si èincuriosito e loro si sono avvicinati facendogli una serie di domande. Gli hanno chiesto tutte le informazioni possibili sulla, dal proprietario al negozio dove è stata acquistata, il prezzo. Tutte ...

daveee05570325 : RT @atrotnoc: tommaso zorzi secondo la polizia milanese - antiu__ : RT @atrotnoc: tommaso zorzi secondo la polizia milanese - bixie_short : Non Tommaso Zorzi fermato da due carabinieri perché aveva una borsa e loro pensavano che l'avesse rubata - kevin_cfamily : Ciao @manuel_bortuzzo, spero che anche tu voglia sostenere la nostra causa con una semplice condivisione come… - Novella_2000 : Tommaso Zorzi fermato da tre poliziotti: cosa è accaduto (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Spiacevole episodio per Tommaso Zorzi: stamattina è stato fermato dalla polizia. A rendere noto il motivo è stato lui stesso, che si è sfogato su Instagram raccontando ciò che gli è successo. Ha prima postato un messaggio... Tra i dubbiosi sulle vicende del Grande Fratello Vip, due notissimi amati ex gieffini: Giulia De Lellis e Tommaso Zorzi. L'influencer, commentato il reality si è detta "scioccata", mentre Tommaso Zorzi... Tommaso Zorzi è stato fermato e interrogato in strada da tre poliziotti che pensavano avesse rubato la borsa che aveva indosso, per questo, l'ex vincitore del Grande Fratello Vip, ha deciso di...