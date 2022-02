Tacopina si sfoga | “Che schifo | non deve più succedere!”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Questa squadra è stata imbarazzante questa sera, ha disonorato la maglia. Sono veramente furibondo e non voglio più vedere questo“. Queste le parole del presidente Joenella conferenza stampa post partita della sfida persa dalla sua SPAL per 1-3 contro la Reggina. Al termine del match, il patron americano non ha risparmiato critiche verso la squadra: Joe“Nel calcio si può perdere, ma non così. Non vedo fame e come successo a Monza abbiamo mollato, questononpiù succedere. Da domani ne riparleremo meglio e se servirà prenderemo dei provvedimenti, non punto il dito verso nessuno perché è una situazione generale e serve agire con urgenza. Il ritiro è una soluzione possibile, ma non voglio sentire parlare di salvezza perché questa squadra si salverà, è molto forte ...