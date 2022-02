Super green pass obbligatorio, un operaio: "Da oggi non posso entrare a lavoro" (Di martedì 15 febbraio 2022) "Non sono io a non voler andare a lavorare, e' il decreto legge che mi costringe a stare fuori dai cancelli". Pino Fontanarosa, operaio 50enne di Torino, sta per essere sospeso dalla sua azienda, la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) "Non sono io a non voler andare a lavorare, e' il decreto legge che mi costringe a stare fuori dai cancelli". Pino Fontanarosa,50enne di Torino, sta per essere sospeso dalla sua azienda, la ...

Advertising

Adnkronos : #Pregliasco sul Super #greenpass al lavoro per gli over 50: 'E' scelta politica'. #covid - NicolaPorro : ?? Il 'governo dei migliori' che sull'Ucraina non tocca palla, il guru del lockdown favorevole alle aperture e la bu… - Agenzia_Ansa : Scatta da oggi l'obbligo del Super Green pass anti-Covid per gli over 50 sul luogo di lavoro #ANSA - RomanatoM : RT @SantaFerrara1: L'obbligo vaccinale va in frantumi: anche l'Europa ci scarica - Il Tempo - MANUELI83609046 : RT @ImolaOggi: Super green pass al lavoro, Costa: 'obbligo anche in smart working' (ovvero, la narrazione della 'misura sanitaria' è una bu… -