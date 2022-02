Spiagge, gare dal 2023 (legate a investimenti) e stop al caro-ombrellone Il piano del governo (Di martedì 15 febbraio 2022) Dal 2023 le concessioni balneari saranno messe a gara. L’obiettivo è spingere gli investimenti in modo da abbassare i prezzi e migliorare i servizi e renderli più trasparenti per non svantaggiare i piccoli proprietari Leggi su corriere (Di martedì 15 febbraio 2022) Dalle concessioni balneari saranno messe a gara. L’obiettivo è spingere gliin modo da abbassare i prezzi e migliorare i servizi e renderli più trasparenti per non svantaggiare i piccoli proprietari

ValterMoretti5 : @pippomaio @LucaBizzarri Prima di Di Maio toglierei chi non vuole le gare per gestire le spiagge, chi non fa fare i… - TV7Benevento : Balneari: Europa Verde, gare per ripristinare ambiente e adeguare canoni - - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Spiagge, sì alle gare pubbliche attribuendo il giusto valore alle imprese preesistenti - graziellacesari : RT @HuffPostItalia: Spiagge, sì alle gare pubbliche attribuendo il giusto valore alle imprese preesistenti - 4Altri : @matteosalvinimi Per tutelare il lavoro diamo la gestione delle spiagge pubbliche a una cricca di amici invece di f… -