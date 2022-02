“Simias” | il comandante delle guardie regie di Sibari alla ricerca della sua Leda

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 febbraio 2022) Forse Valerio Massimo Manfredi ha trovato un valido antagonista nella sua arte di narratore di mondi antichi: stiamo parlando di Adriano Tango uno scrittore napoletano – ex primario ortopedico a Crema, città dove oggi vive – che con il suo ultimo “(pagg. 262, euro 14)” – edito dviareggina Edizioni Creativa che in realtà nasconde anch’essa un’anima partenopea, quelladirettrice editoriale Fabiola D’Agostino -, sorprende per scorrevolezza di lingua e precisione di dettagli storici. Partendo dal suo recente testo “scavo 3” Tango – su pressione dei lettori – ha voluto porre come nuovo protagonista dell’epopea ildi– originario di Rodi –, e dopo che la ...