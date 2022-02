Samuel Portugal: chi è il portiere portoghese seguito dalla Juventus (Di martedì 15 febbraio 2022) Dal Portogallo giunge la notizia che la Juventus sarebbe sulle tracce di Samuel Portugal, giovane portiere del Portimonense. La conferma arriva dal quotidiano A Bola che ha individuato la presenza di osservatori bianconeri sabato a Portimao in occasione del match tra la squadra locale e il Boavista. CHI È Samuel Portugal? Classe’ 95, è un portiere di nazionalità brasiliana che dal 1 luglio 2020 milita nel Portimonense, club che milta nella Prima Divisione portoghese. In questa stagione ha disputato 21 partite subendo 22 reti. Di recente ha rinnovato il suo contratto per altre quattro stagioni, fino al 2025-2026, ed ha una clausola rescissoria di circa 40 milioni di euro. La Juventus lo ha individuato come vice Perin che andrà in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 15 febbraio 2022) Dal Portogallo giunge la notizia che lasarebbe sulle tracce di, giovanedel Portimonense. La conferma arriva dal quotidiano A Bola che ha individuato la presenza di osservatori bianconeri sabato a Portimao in occasione del match tra la squadra locale e il Boavista. CHI È? Classe’ 95, è undi nazionalità brasiliana che dal 1 luglio 2020 milita nel Portimonense, club che milta nella Prima Divisione. In questa stagione ha disputato 21 partite subendo 22 reti. Di recente ha rinnovato il suo contratto per altre quattro stagioni, fino al 2025-2026, ed ha una clausola rescissoria di circa 40 milioni di euro. Lalo ha individuato come vice Perin che andrà in ...

