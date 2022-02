Robinho, mandato d'arresto per stupro. Ma l'ex rossonero è in Brasile (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo la condanna definitiva a 9 anni per stupro, la procura di Milano ha emesso un mandato d’arresto internazionale e la richiesta di estradizione per Robinho. Ma l'ex calciatore è in Brasile e non verrà estradato Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo la condanna definitiva a 9 anni per, la procura di Milano ha emesso und’internazionale e la richiesta di estradizione per. Ma l'ex calciatore è ine non verrà estradato

