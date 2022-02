Referendum, la Corte costituzionale in camera di consiglio: attesi i verdetti sull’ammissibilità dei quesiti su eutanasia, cannabis e Severino (Di martedì 15 febbraio 2022) La Corte costituzionale si è riunita per decidere sull’ammissibilità degli otto quesiti referendari depositati a fine 2021: i due su eutanasia e cannabis legale (promossi dall’associazione Luca Coscioni) e i sei sulla “giustizia giusta” di marca radical-leghista. L’udienza, iniziata intorno alle 9:30, si è interrotta all’ora di pranzo ed è ripresa poco dopo le 16. Prima della pausa sono stati affrontati i due quesiti su eutanasia attiva e cannabis e il primo di quelli sulla giustizia, l’abrogazione del decreto Severino: il verdetto sull’ammissibilità di queste tre proposte potrebbe arrivare già in serata. I lavori sono ripresi con l’esame del secondo quesito di Lega e Partito radicale, che limita la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Lasi è riunita per decideredegli ottoreferendari depositati a fine 2021: i due sulegale (promossi dall’associazione Luca Coscioni) e i sei sulla “giustizia giusta” di marca radical-leghista. L’udienza, iniziata intorno alle 9:30, si è interrotta all’ora di pranzo ed è ripresa poco dopo le 16. Prima della pausa sono stati affrontati i duesuattiva ee il primo di quelli sulla giustizia, l’abrogazione del decreto: il verdettodi queste tre proposte potrebbe arrivare già in serata. I lavori sono ripresi con l’esame del secondo quesito di Lega e Partito radicale, che limita la ...

