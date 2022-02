Radicondoli aiuta di cittadini

(Di martedì 15 febbraio 2022) Invariati tariffe e investimenti in cultura e turismo; dimezzato il canone del suolo pubblico per esercizi commerciali e cantieri superiori ai 30 giorni; riduzione del 50 per cento anche per la mensa ...

E' questo, in pillole, il bilancio 2022 di, licenziato dal consiglio comunale. "In questo bilancio di previsione è intatta l'attenzione ai servizi essenziali, il sociale la scuola, la ...Il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti è un datoa capire se i nuovi positivi ... mentre al terzo posto, ad un tasso di 546, troviamo il borgo medievale di, in ...E’ questo, in pillole, il bilancio 2022 di Radicondoli, licenziato dal consiglio comunale. "In questo bilancio di previsione è intatta l’attenzione ai servizi essenziali, il sociale la scuola, la ...Parvus Flos è un’azienda biologica, che dal 1999 aiuta persone in difficoltà a ... che nella sede di Radicondoli riscalda 20mila mq di serre senza emettere un ingente quantitativo di gas ...