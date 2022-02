Pablo Picasso, inaugurata la mostra a Roma: per la prima volta in Italia arriva la “Giovane donna” (Di martedì 15 febbraio 2022) La vita di Pablo Picasso all’interno della Rhinoceros Gallery di Roma, tra cui spicca un quadro che raffigura l’amante dell’artista. La vita, l’amore, l’arte raccontate in un percorso espositivo fatto di opere, scritti e fotografie. Chi è la “Giovane donna”, l’amante di Picasso Per la prima volta in Italia arriva il ritratto di una Giovane amante dell’artista, nella Rhinoceros Gallery situata all’interno di Palazzo Rhinoceros a Roma. Il nome della Giovane è Fernande Olivier, che Picasso dipinge completamente nuda mentre lei tiene gli occhi chiusi e siede su una poltrona. “L’artista rifiuta la rigidezza e la palpabilità materiale. Il suo personaggio diventa quasi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) La vita diall’interno della Rhinoceros Gallery di, tra cui spicca un quadro che raffigura l’amante dell’artista. La vita, l’amore, l’arte raccontate in un percorso espositivo fatto di opere, scritti e fotografie. Chi è la “donna”, l’amante diPer lainil ritratto di unaamante dell’artista, nella Rhinoceros Gallery situata all’interno di Palazzo Rhinoceros a. Il nome dellaè Fernande Olivier, chedipinge completamente nuda mentre lei tiene gli occhi chiusi e siede su una poltrona. “L’artista rifiuta la rigidezza e la palpabilità materiale. Il suo personaggio diventa quasi ...

BuonAndrew : RT @GCerqueti: Pablo Picasso,”Giovane donna”, 1909. Lunga vita ad Anna Fendi che é riuscita a far venire in Italia per la prima volta da Sa… - IOdonna : Il quadro non era mai stato esposto prima in Italia. - GCerqueti : Pablo Picasso,”Giovane donna”, 1909. Lunga vita ad Anna Fendi che é riuscita a far venire in Italia per la prima vo… - jawaadpower : RT @xTIGHTR0PE: «L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni.» (Pablo Picasso) - skyper93 : RT @Daniel_Red_Eire: Pablo Picasso -