Olimpiadi Pechino | Goggia argento nella discesa | Di Lago bronzo Due azzurre sul podio

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ed è ottima la prova anche delle altre dueElena Curtoni, quinta dopo l'illusione deltutto azzurro per buona parte della gara, e Nicol De, undicesima L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Eurosport_IT : A soli 23 giorni dall'infortunio, Sofia Goggia sale sul podio alle Olimpiadi di Pechino: UN ARGENTO CHE RESTERÀ NEL… - Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - Eurosport_IT : Sei anni fa metteva i pattini per la prima volta, oggi è campionessa Olimpica di short track, la prima afroamerican… - Antonioliva83 : RT @Eurosport_IT: A soli 23 giorni dall'infortunio, Sofia Goggia sale sul podio alle Olimpiadi di Pechino: UN ARGENTO CHE RESTERÀ NELLA STO… - VitoBardi : RT @GDF: Giochi Olimpici di Pechino 2022. Una straordinaria @goggiasofia, che a 23 giorni dall’infortunio di Cortina d’Ampezzo, conquista l… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pechino

La Gazzetta dello Sport

DALL'INVIATA A YANQING. La valigia l'ha preparata all'ultimo momento. Non si fa prendere dall'ansia, Alex Vinatzer. La giovane stella dello sci azzurro, 22 anni, di Selva di Val Gardena, diploma al ...Due azzurre sul podio, oro alla svizzera Suter Sofia Goggia medaglia d'argento, Nadia Delago bronzo: la discesa libera femminile delleinvernali di2022 regala 2 medaglie all'Italia , che piazza anche Elena Curtoni quinta. La medaglia d'oro va alla svizzera Corinne Suter, che trionfa in 1'31''87. Sofia Goggia chiude ...L’Italia intera si sveglia con la bellissima notizia della doppia medaglia nella discesa libera di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sofia Goggia e Nicol Delago sono state infatti ...Impresa eccezionale per Sofia Goggia alle Olimpiadi di Pechino. La sciatrice bergamasca, reduce da un grave infortunio a Cortina il 23 gennaio scorso, ha vinto la medaglia d’argento nella discesa ...