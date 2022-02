Olimpiadi invernali 2022 in tv | programma del 16 febbraio Orari e italiani in gara

(Di martedì 15 febbraio 2022) Due medaglie sono arrivate martedì 15alledi Pechino con Sofia Goggia e Nadia Delago , per un totale di 13 in casa Italia, ad una sola medaglia dal record di 14 di ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi invernali

Due medaglie sono arrivate martedì 15 febbraio alledi Pechino con Sofia Goggia e Nadia Delago , per un totale di 13 in casa Italia, ad una sola medaglia dal record di 14 di PyeongChang. E allora attenzione alle gare del 16 febbraio ...L' Italia ha conquistato due medaglie nella giornata numero 11 delledi Pechino . Lo straordinario rientro di Sofia Goggia e la splendida performance di Nadia Delago nella discesa femminile di sci alpino , permettono agli azzurri di smuovere il ...Sport - Un annoso problema. Pechino non è certo il luogo migliore dove ospitare i giochi olimpici invernali: complici i cambiamenti climatici, da anni la regione lotta con una costante carenza di ...Live streaming integrale di tutte le competizioni su Discovery Plus. Per quanto riguarda la tv, diretta a pagamento dalle 2.00 su Eurosport 1 e 2, canali 210 e 211, visibili in streaming anche su Dazn ...