Moise Kean verso l’addio | Raspadori al suo posto

sembrerebbe non essere nei piani bianconeri della prossima stagione. Su di lui il Paris Saint Germain Questa seconda avventura di in bianconero non si sta rivelando come si sperava. Il calciatore italiano sta deludendo le aspettative – anche per via del suo giocare spesso in un ruolo non suo –

Arrivato in estate di tutta fretta dall'Everton per tamponare la partenza improvvisa di Cristiano Ronaldo , in questa prima metà abbondante di stagione,si è visto solo a sprazzi e, di certo, non ha convinto Massimiliano Allegri. Specie dopo l'approdo a Torino di Dusan Vlahovic , il tecnico della Juventus pare proprio non vederlo, tanto ...4 Come anticipato da calciomercato.com,potrebbe lasciare la Juve a fine stagione. In caso di addio il club bianconero potrebbe puntare su Giacomo Raspadori del Sassuolo.Questa seconda avventura di Moise Kean in bianconero non si sta rivelando come si sperava. Il calciatore italiano sta deludendo le aspettative – anche per via del suo giocare spesso in un ruolo non ...La Juventus vive un momento di rinnovato ottimismo e di consapevolezza nei propri mezzi. Il pareggio di Bergamo ha solo rallentato una crescita che è comunque evidente e rilancia la squadra dopo una ...