Michelle Hunziker e la fine dell’amore con Trussardi: “La separazione stressa emotivamente, ti senti fallita” (Di martedì 15 febbraio 2022) In attesa di debuttare su Canale 5 con Michelle Impossible, il suo one woman show, Michelle Hunziker ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato della sua carriera e della fine del suo amore con Tomaso Trussardi dopo 10 anni di unione: da poco infatti la coppia ha annunciato una separazione consensuale. Michelle Hunziker e la fine della storia con Tomaso Trussardi Nella lunga intervista concessa a Il Corriere della Sera, Michelle Hunziker ha parlato anche, ma non solo, della fine della sua storia d’amore con Tomaso Trussardi. Le sue parole durissime verso sé stessa sono state accompagnate anche da riflessioni riguardo ai manuali di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 febbraio 2022) In attesa di debuttare su Canale 5 conImpossible, il suo one woman show,ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato della sua carriera e delladel suo amore con Tomasodopo 10 anni di unione: da poco infatti la coppia ha annunciato unaconsensuale.e ladella storia con TomasoNella lunga intervista concessa a Il Corriere della Sera,ha parlato anche, ma non solo, delladella sua storia d’amore con Tomaso. Le sue parole durissime verso sé stessa sono state accompagnate anche da riflessioni riguardo ai manuali di ...

Advertising

m_hunziker : Alcuni indizi su quello che accadrà domani sera in prima serata su Canale5... Michelle Impossible pt. 1, ci siamo!… - fisco24_info : Hunziker show, ospiti da De Filippi a Ramazzotti a Blasi: Su Canale 5 'Michelle Impossibile' per i 25 anni di carri… - Diregiovani : Pesa ancora la separazione da Tomaso Trussardi per Michelle Hunziker. È la stessa showgirl al Corriere della Sera.… - PasqualeMarro : #michellehunziker rivela il dramma: “La sera c’è dolore e…” - CheDonnait : Lo sfogo di #MichelleHunziker -