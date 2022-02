Manchester City favorito a Lisbona ma occhio ai precedenti: lo Sporting è la bestia nera delle inglesi (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Manchester City parte nettamente favorito questa sera nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2021/2022 contro lo Sporting Lisbona. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:00 in casa dei portoghesi. I biancoverdi hanno infatti vinto tutte otto le sfide a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno disputate contro squadre inglesi, l’ultima delle quali proprio contro il City. Correva, però, l’anno 2012. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilparte nettamentequesta sera nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2021/2022 contro lo. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:00 in casa dei portoghesi. I biancoverdi hanno infatti vinto tutte otto le sfide a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno disputate contro squadre, l’ultimaquali proprio contro il. Correva, però, l’anno 2012. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #ChampionsLeague #UCL | Le formazioni ufficiali di #PSGRMA e #SCPMCFC - Caligoletto2 : @haaalandismo Spero nella vittoria della Champions da parte di PSG e Manchester City - iamnotaheroine : @ElisainTurin A meno che l'avversario non sia il Manchester City, in quel caso si tifa per la sospensione della partita ?? - sportface2016 : #SportingLisbonaManchesterCity, i telecronisti su #Sky e #Mediaset - EItonMcCartney : @blvckgnr Manchester Fity o Fanchester City? -