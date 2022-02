Legge 104, il congedo retribuito (Di martedì 15 febbraio 2022) Cos’è il congedo retribuito per Legge 104? I lavoratori o lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un congedo retribuito Legge 104 per assistere un parente gravemente disabile. Il congedo, che può essere speso nell’arco dell’intera vita lavorativa, dura al massimo due anni complessivi e può essere ripartito tra diversi beneficiari (ad esempio, se la madre di un ragazzo disabile decide di prendere 10 mesi di congedo, al padre ne spetteranno altri 14 per seguire le esigenze del figlio).Il congedo può essere frazionato nel tempo, anche per singole giornate, mentre non è previsto il frazionamento a ore. Chi ha diritto al congedo retribuito? Il congeda spetta a tutti i lavoratori dipendenti del settore ... Leggi su bergamonews (Di martedì 15 febbraio 2022) Cos’è ilper104? I lavoratori o lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un104 per assistere un parente gravemente disabile. Il, che può essere speso nell’arco dell’intera vita lavorativa, dura al massimo due anni complessivi e può essere ripartito tra diversi beneficiari (ad esempio, se la madre di un ragazzo disabile decide di prendere 10 mesi di, al padre ne spetteranno altri 14 per seguire le esigenze del figlio).Ilpuò essere frazionato nel tempo, anche per singole giornate, mentre non è previsto il frazionamento a ore. Chi ha diritto al? Il congeda spetta a tutti i lavoratori dipendenti del settore ...

