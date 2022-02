Klopp: 'Inter la squadra più forte in Italia. Chi temo di più? Perisic' (Di martedì 15 febbraio 2022) Jurgen Klopp prepara un Liverpool da battaglia per quella che "sarà una grande partita con un grandissimo avversario". Il tecnico tedesco non lesina complimenti ed elogi verso i nerazzurri alla ... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 febbraio 2022) Jurgenprepara un Liverpool da battaglia per quella che "sarà una grande partita con un grandissimo avversario". Il tecnico tedesco non lesina complimenti ed elogi verso i nerazzurri alla ...

Advertising

FBiasin : #Klopp: 'L'#Inter? È un top class team. Ha grandi giocatori, un grande tecnico. Con rispetto per le altre, è la mig… - gettasofia : RT @marifcinter: 'Il Liverpool è una squadra costruita per vincere la Champions e ha un grandissimo allenatore. Ma l'Inter ha blasone e una… - AzzoJacopo : RT @marifcinter: 'Il Liverpool è una squadra costruita per vincere la Champions e ha un grandissimo allenatore. Ma l'Inter ha blasone e una… - ParisCaesar : RT @fcin1908it: Inter-Liverpool, Klopp: 'Inter la migliore d'Italia. Out Barella? Ci sarà Vidal...mica male' - infoitsport : Klopp: 'Inter, la migliore squadra d'Italia in questa stagione. Mi piacevano i gol in trasferta' -