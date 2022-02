Inter, quale futuro per De Vrij? Tutto lascia pensare ad un addio (Di martedì 15 febbraio 2022) Stefan De Vrij in possibile uscita dall’Inter Le ultime prestazioni in campo non hanno fatto altro che alimentare i rumors su una possibile cessione di Stefan De Vrij al termine della stagione in corso. Secondo calciomercato.com, in tal senso vanno letti i continui contatti dell’Inter con Mino Raiola, agente del difensore olandese. “A Milano la stima nei suoi confronti è immutata, ma i dialoghi tra la dirigenza nerazzurra e Mino Raiola, suo agente, spingono a pensare come quello attuale potrebbe essere l’ultimo anno di de Vrij a Milano. Sul rinnovo (scadenza a giugno 2023) c’è distanza e l’entourage del difensore ha assicurato che in estate non mancheranno offerte che in viale della Liberazione saranno pronti ad analizzare”. “Prima però c’è una stagione da finire nel ... Leggi su intermagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Stefan Dein possibile uscita dall’Le ultime prestazioni in campo non hanno fatto altro che alimentare i rumors su una possibile cessione di Stefan Deal termine della stagione in corso. Secondo calciomercato.com, in tal senso vanno letti i continui contatti dell’con Mino Raiola, agente del difensore olandese. “A Milano la stima nei suoi confronti è immutata, ma i dialoghi tra la dirigenza nerazzurra e Mino Raiola, suo agente, spingono acome quello attuale potrebbe essere l’ultimo anno di dea Milano. Sul rinnovo (scadenza a giugno 2023) c’è distanza e l’entourage del difensore ha assicurato che in estate non mancheranno offerte che in viale della Liberazione saranno pronti ad analizzare”. “Prima però c’è una stagione da finire nel ...

