Imprese | al via il Diversity brand summit

Roma, 15 feb. (Adnkronos/Labitalia) - 'Planet-D: a Diversity transition' è il titolo della quinta edizione del Diversity brand summit, l'unico evento in Italia che riunisce e premia i brand più inclusivi, previsto giovedì 17 febbraio dalle ore 16.30 in diretta streaming su www.Diversitybrandsummit.it (previa registrazione); per l'occasione, verrà presentato il Diversity brand index 2022, progetto di ricerca volto a misurare la capacità delle aziende di sviluppare con efficacia una cultura orientata alla Diversity & inclusion, curato da Diversity e Focus Mgmt. Dalla nuova ricerca emergono tendenze ed evidenze importanti: maggior maturità e consapevolezza del mercato sul valore e la ...

