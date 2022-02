Il ministro leghista Garavaglia vuole riaprire tutto da aprile: «E a giugno via l’obbligo vaccinale» (Di martedì 15 febbraio 2022) Il ministro leghista del turismo Massimo Garavaglia vuole fare «come in Francia». Ovvero non solo togliere il Green pass dal 31 marzo, ma anche eliminare l’obbligo vaccinale. In un’intervista rilasciata a Repubblica oggi Garavaglia disegna un percorso di uscita dall’emergenza molto simile a quello proposto dal suo leader Matteo Salvini: «La decisione di mettere l’obbligo, come altre, è stata presa quando la curva era in salita esponenziale. La matematica del liceo ci dice che se una curva cresce rapidamente, altrettanto rapidamente scende. Quindi da ora in avanti verranno prese decisioni che vanno nella direzione opposta». E adesso su Green pass e Super Green pass «dobbiamo fare come la Francia, che ad aprile toglie ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) Ildel turismo Massimofare «come in Francia». Ovvero non solo togliere il Green pass dal 31 marzo, ma anche eliminare. In un’intervista rilasciata a Repubblica oggidisegna un percorso di uscita dall’emergenza molto simile a quello proposto dal suo leader Matteo Salvini: «La decisione di mettere, come altre, è stata presa quando la curva era in salita esponenziale. La matematica del liceo ci dice che se una curva cresce rapidamente, altrettanto rapidamente scende. Quindi da ora in avanti verranno prese decisioni che vanno nella direzione opposta». E adesso su Green pass e Super Green pass «dobbiamo fare come la Francia, che adtoglie ...

