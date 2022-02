 Delia Duran è scatenata con Antonio | «Ho una voglia matta di farlo con te e Alex»

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 febbraio 2022) Delia, già nei giorni passati, Delia si era avvicinata molto al bell’tanto da arrivare a confidargli di essere interessata a lui non pensando aBelli. La stessa showgirl venezuelana, parlando con Nathaly Caldonazzo ha ammesso il suo interesse nei confronti del giovane modello. Ma Nathaly ha frenato gli spiriti bollenti di Delia, facendo notare cheè intimidito dalla differenza di età. Delia, però, non si è arresta e sta continuando a flirtare conMedugno, la moglie diBelli, dopo averlo rassicurato sul televoto dicendogli che lunedì non sarebbe uscito, si è avvicinata al giovane sussurrandogli all’orecchio: «Ho unadicon ...