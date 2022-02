Barbara d’Urso diventa nonna? Sarà maschio o femmina? (Di martedì 15 febbraio 2022) Barbara d’Urso sta davvero per diventare nonna? Lei che si emoziona sempre così tanto quando nelle sue trasmissioni arrivano i figli piccoli dei suoi ospiti o ricorda il ruolo della dottoressa Giò, non ha ancora detto nulla. Barbara d’Urso è mamma di due figli maschi che non gradiscono per niente che il gossip si interessi a loro o che in qualche modo si parli di loro. Legatissimi alla mamma ma anche alla riservatezza che le impongono entrambi sulla vita privata. La d’Urso si appresta a prendere il comando de La pupa e il secchione show e mentre i promo anticipano lo spettacolo lei forse sta vivendo l’emozione più forte, quella di potere presto stringere tra le braccia un nipotino o una nipotina. E’ Alberto Dandolo che su Dagospia ha parlato di questo dolce momento ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 febbraio 2022)sta davvero perre? Lei che si emoziona sempre così tanto quando nelle sue trasmissioni arrivano i figli piccoli dei suoi ospiti o ricorda il ruolo della dottoressa Giò, non ha ancora detto nulla.è mamma di due figli maschi che non gradiscono per niente che il gossip si interessi a loro o che in qualche modo si parli di loro. Legatissimi alla mamma ma anche alla riservatezza che le impongono entrambi sulla vita privata. Lasi appresta a prendere il comando de La pupa e il secchione show e mentre i promo anticipano lo spettacolo lei forse sta vivendo l’emozione più forte, quella di potere presto stringere tra le braccia un nipotino o una nipotina. E’ Alberto Dandolo che su Dagospia ha parlato di questo dolce momento ma ...

carmelitadurso : Capitolo II ?????????? “Madreh… Che paura, sembrate Barbara d’Urso… Che orrore!!” ???????? #lapupaeilsecchioneshow… - MediasetPlay : Oh Madreeeeh… non è affatto La Ruota della Fortuna! ?? Barbara d’Urso conduce #LaPupaeilSecchioneShow! Da martedì 1… - QuiMediaset_it : Barbara d’Urso conduce #LaPupaeilSecchioneShow! Da martedì 15 marzo in prima serata su #Italia1. @carmelitadurso… - DextertheB : Cioè praticamente il #GFvip esiste solo grazie ad anni di Domenica Live e Non è la d'Urso Sia santificata Barbara #Pomeriggio5 - isfunnyinnit_ : @crisalide28 sono tornata a casa da poco adesso devo studiare ma sto guardando Barbara d'Urso?? non chiedermi perché -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Barbara d'Urso sul successo di Pomeriggio 5: "Non vi ringrazio mai abbastanza" ComingSoon.it