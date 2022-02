Un anno da Draghi. Bilancio di un governo atipico. La bussola di Ocone (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non bisogna forse scomodare Giambattista Vico, che diceva che “la natura delle cose è nel loro nascimento”, per considerare il governo di Mario Draghi, che nasceva giusto un anno fa, come un governo del tutto atipico. E che perciò va giudicato proprio a partire da questa sua atipicità. Si tratta, in qualche modo, di un “governo del Presidente”. Verificata infatti l’impossibilità di formare una maggioranza in Parlamento e considerata la grave crisi sanitaria e sociale causata dalla pandemia, con la necessità di approntare in tempi rapidi un Piano di ripresa credibile agli occhi dell’Europa e degli investitori, Sergio Mattarella giudicò allora che il Paese non si poteva permettere il lusso di sciogliere anticipatamente le Camere e quindi di avere al timone un governo non ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non bisogna forse scomodare Giambattista Vico, che diceva che “la natura delle cose è nel loro nascimento”, per considerare ildi Mario, che nasceva giusto unfa, come undel tutto. E che perciò va giudicato proprio a partire da questa sua atipicità. Si tratta, in qualche modo, di un “del Presidente”. Verificata infatti l’impossibilità di formare una maggioranza in Parlamento e considerata la grave crisi sanitaria e sociale causata dalla pandemia, con la necessità di approntare in tempi rapidi un Piano di ripresa credibile agli occhi dell’Europa e degli investitori, Sergio Mattarella giudicò allora che il Paese non si poteva permettere il lusso di sciogliere anticipatamente le Camere e quindi di avere al timone unnon ...

elenabonetti : Un anno fa giuravo come Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia nel governo guidato dal presidente Mario Dra… - marcodimaio : Un anno fa Mario Draghi si insediava al governo del Paese, a completamento dell’operazione politica voluta in solit… - Ettore_Rosato : Un anno di governo #Draghi, rifarei quella scelta altre volte. Ricordo chi ci accusava di aprire una crisi al buio,… - aldo_rovi : RT @pbecchi: Draghi un anno dopo: una politica vaccinale fallimentare che ha solo creato grandi discriminazioni, una situazione economica d… - manuzzim : RT @pbecchi: Draghi un anno dopo: una politica vaccinale fallimentare che ha solo creato grandi discriminazioni, una situazione economica d… -