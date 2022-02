Ucraina, alta tensione e pure tanta confusione (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il primo articolo su una imminente invasione russa dell’Ucraina fu pubblicato dal Washington Post il 30 ottobre scorso. Sono quindi passati tre mesi e mezzo in cui è successo di tutto: la Russia ha varato una serie di imponenti e minacciose esercitazioni militari, i Paesi occidentali hanno fatto a gara nel rifornire l’Ucraina di armi e munizioni, Joe Biden e Vladimir Putin si sono parlati e riparlati, a Mosca sono arrivate molte missioni diplomatiche che non hanno prodotto esiti positivi (e qualche volta sono state un fiasco clamoroso, come quella della ministra degli Esteri inglese Liz Tuss), i due incontri del cosiddetto Formato Normandia (Russia, Ucraina, Germania e Francia) per rilanciare gli Accordi di Minsk si sono conclusi con un nulla di fatto. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il primo articolo su una imminente invasione russa dell’fu pubblicato dal Washington Post il 30 ottobre scorso. Sono quindi passati tre mesi e mezzo in cui è successo di tutto: la Russia ha varato una serie di imponenti e minacciose esercitazioni militari, i Paesi occidentali hanno fatto a gara nel rifornire l’di armi e munizioni, Joe Biden e Vladimir Putin si sono parlati e riparlati, a Mosca sono arrivate molte missioni diplomatiche che non hanno prodotto esiti positivi (e qualche volta sono state un fiasco clamoroso, come quella della ministra degli Esteri inglese Liz Tuss), i due incontri del cosiddetto Formato Normandia (Russia,, Germania e Francia) per rilanciare gli Accordi di Minsk si sono conclusi con un nulla di fatto.

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina alta Perché la Russia vuole invadere l'Ucraina: le 'ragioni' dietro le mosse di Putin e i rischi di una guerra Il ruolo della Nato Nell'alta tensione tra Mosca e Kiev un ruolo cruciale ce l'ha la Nato, l'... Non a caso Putin chiede, per il ritiro delle oltre 100mila truppe ai confini dell'Ucraina, che Kiev non ...

Ucraina, cosa sta succedendo: i perché della crisi tra Mosca e Kiev ... Wti sfiora i 95 dollari al barile Invasione o non invasione? - Nell'est dell'Ucraina si rischia nuovamente una guerra ad alta intensità, con migliaia di vittime. Ma è davvero così? Negli ultimi mesi ...

Caro energia, cosa richia l'Italia in caso di guerra tra Russia e Ucraina I venti di guerra che stanno soffiando lungo il confine tra Russia e Ucraina rischiano di far pagare un prezzo altissimo in tutto il Continente. Oltre alle preoccupazioni umanitarie e politiche, gli ...

