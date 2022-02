Tre club di A piombano sull’attaccante del Real Madrid! La notizia (Di martedì 15 febbraio 2022) È una vera e propria bomba di mercato quella sganciata dal sito sportivo spagnolo fichajes.net. In scadenza di contratto con il Real Madrid nell’estate di quest’anno, l’attaccante spagnolo Isco non rinnoverà con il Blancos, preparandosi così a lasciare la Spagna per iniziare una nuova avventura altrove. Il motivo di una simile decisione sarebbe dovuto al poco spazio che il giocatore sta trovando in squadra nel corso di questa stagione, con Ancelotti che non lo ritiene una prima scelta tra i suoi. Isco, Real MadridLE PRETENDENTI In pressing sul numero 22 del Real ci sarebbe il Siviglia, che da mesi ormai mostra interesse nei suoi confronti, anche se l’attaccante pare abbia intenzione di attendere l’estate per vagliare più opportunità. Nelle ultime ore, però, fa notizia l’accostamento di Isco a tre ... Leggi su rompipallone (Di martedì 15 febbraio 2022) È una vera e propria bomba di mercato quella sganciata dal sito sportivo spagnolo fichajes.net. In scadenza di contratto con ilMadrid nell’estate di quest’anno, l’attaccante spagnolo Isco non rinnoverà con il Blancos, preparandosi così a lasciare la Spagna per iniziare una nuova avventura altrove. Il motivo di una simile decisione sarebbe dovuto al poco spazio che il giocatore sta trovando in squadra nel corso di questa stagione, con Ancelotti che non lo ritiene una prima scelta tra i suoi. Isco,MadridLE PRETENDENTI In pressing sul numero 22 delci sarebbe il Siviglia, che da mesi ormai mostra interesse nei suoi confronti, anche se l’attaccante pare abbia intenzione di attendere l’estate per vagliare più opportunità. Nelle ultime ore, però, fal’accostamento di Isco a tre ...

