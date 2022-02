Tim | Labriola spinge ancora verso la rete unica Ma i sindacati…

Leggi su formiche

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Motori avanti tutta, in vista di quel 2 marzo che per Tim rappresenta la svolta. Quel giorno, infatti, si alzerà il velo sul piano industriale che porta la firma di Pietro, al vertice del gruppo telefonico dopo l’addio di Luigi Gubitosi e che punta a fermare le ambizioni di Kkr. Il fondo americano, dopo l’offerta da 50 centesimi ad azione dello scorso novembre per il 100% dell’ex Telecom, si è ritirato in uno strano silenzio. Come più volte raccontato da Formiche.net, il piano di, da due decenni in forza a Tim e fino a pochi giorni fa al vertice della controllata brasiliana, Tim Brasil, oggi affidata ad Alberto Mario Griselli, poggia sulla separazione delladai servizi e la messa a sistema della prima con gli asset di Open Fiber, società per la fibra controllata da Cdp. Un progetto che non solo piace al governo, ...