Sylvester Stallone difende Demolition Man: "Era brillante e in anticipo sui tempi" (Di lunedì 14 febbraio 2022) La star di Demolition Man, Sylvester Stallone, ha dichiarato che il film del 1993 gli è sempre piaciuto ed ha elogiato i suoi realizzatori. Dopo aver annunciato la messa in produzione del sequel di Demolition Man, Sylvester Stallone ha esaltato sui social il cult sci-fi del 1993, difendendolo dalla tiepida accoglienza riservatigli all'epoca dalla critica. Sylvester Stallone è sempre stato un fan di Demolition Man. All'inizio degli anni '90, la risposta della critica fu un po' mista ma nel corso degli anni il film è diventato un cult ed è ricordato con affetto da molti dei fan di Stallone, i quali lo considerano uno dei suoi film più riusciti. Nelle scorse ore, l'attore ha condiviso su Instagram ...

