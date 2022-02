Super green pass lavoro over 50: cosa dicono Gismondo, Pregliasco, Salmaso (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – green pass rafforzato – o Super green pass – al lavoro, per dipendenti pubblici e privati over 50. L’obbligo scatta domani, martedì 15 febbraio. Ma cose ne pensano gli esperti? Da Gismondo a Pregliasco passando per Abrignani: ecco cosa ne pensano gli esperti. Gismondo Far scattare in questa fase l’obbligo di Super green pass sul lavoro per gli over 50 è “forse una forzatura”. E’ la riflessione di Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, alla vigilia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) –rafforzato – o– al, per dipendenti pubblici e privati50. L’obbligo scatta domani, martedì 15 febbraio. Ma cose ne pensano gli esperti? Daando per Abrignani: eccone pensano gli esperti.Far scattare in questa fase l’obbligo disulper gli50 è “forse una forzatura”. E’ la riflessione di Maria Rita, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, alla vigilia ...

