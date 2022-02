Studio Deloitte | emergenza climatica in atto | per le imprese è fondamentale agire subito

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il 96% dei vertici aziendali italiani interpellati per il ‘CxO Sustainability Report 2022: The Disconnect Between Ambition and Impact’, basato su oltre duemila interviste ai leader aziendali di 21 Paesi e dei principali settori industriali, crede che un’globale sia già in. In linea con quanto emerso a livello globale 8 dirigenti su 10, in merito al loro business, sono stati colpiti da eventi climatici estremi nel corso dell’ultimo anno. I vertici aziendali italiani affermano che all’interno delle loroc’è meno preoccupazione per il cambiamento climatico rispetto alla media globale (55% vs 63%), collocandosi agli ultimi 5 posti tra i 21 paesi intervistati. Tuttavia, la maggior parte (66%) vuole ancora mettere il climate change al centro dei rispettivi business nei ...