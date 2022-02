Se l'infanzia è una guerra (almeno in letteratura) (Di lunedì 14 febbraio 2022) La chiamavano Génie la matta. Ogni giorno andava nelle fattorie della zona a dare una mano, accettava qualunque lavoro: tagliava le siepi o la legna, faceva le fascine, zappava le vigne, i campi di piselli e di fave; si dedicava alla sarchiatura del granturco, alla mietitura, alla raccolta della frutta, alla vendemmia; se ce n’era bisogno cucinava per i battesimi, le comunioni, i matrimoni. D’estate camminava a piedi nudi, d’inverno portava un paio di stivali neri di gomma, imbottiti di paglia che le si incollava ai piedi. Parlava pochissimo e nessuno le rivolgeva la parola, tranne per lo stretto necessario. Se si riferivano a lei, non potevano che accompagnare il nome al suo appellativo. Lei era la matta, quello era il suo ruolo all’interno della società. Eppure con Génie la matta c’era sempre una bambina. Le trotterellava al fianco, si sedeva su un sacco di iuta mentre la donna ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 14 febbraio 2022) La chiamavano Génie la matta. Ogni giorno andava nelle fattorie della zona a dare una mano, accettava qualunque lavoro: tagliava le siepi o la legna, faceva le fascine, zappava le vigne, i campi di piselli e di fave; si dedicava alla sarchiatura del granturco, alla mietitura, alla raccolta della frutta, alla vendemmia; se ce n’era bisogno cucinava per i battesimi, le comunioni, i matrimoni. D’estate camminava a piedi nudi, d’inverno portava un paio di stivali neri di gomma, imbottiti di paglia che le si incollava ai piedi. Parlava pochissimo e nessuno le rivolgeva la parola, tranne per lo stretto necessario. Se si riferivano a lei, non potevano che accompagnare il nome al suo appellativo. Lei era la matta, quello era il suo ruolo all’interno della società. Eppure con Génie la matta c’era sempre una bambina. Le trotterellava al fianco, si sedeva su un sacco di iuta mentre la donna ...

