Sci alpino, startlist discesa donne Olimpiadi: orari 15 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali italiane

Martedì 15 febbraio (ore 04.00 italiane) andrà in scena la discesa libera femminile delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L'Italia vuole sognare in grande con Sofia Goggia, che ha recuperato dall'infortunio e che ha destato buone impressioni in prova: la bergamasca si presenterà al cancelletto di partenza con l'obiettivo di fare saltare il banco. La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 vuole sognare in grande dopo i momenti difficili delle ultime settimane e andrà a caccia di un clamoroso colpaccio da brividi. Sofia Goggia scenderà col pettorale numero 13. Questa la scelta effettuata dalla nostra portacolori, che ha sfruttato il suo diritto di prima prelazione puntando su un pettorale fuori dalle prime dieci. Le sue avversarie dirette l'hanno voluta marcare: la svizzera Corinne Suter ha optato per il 15, ...

