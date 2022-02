Roma | raduno no vax in piazza Venezia | pochi i manifestanti arrivati nella Capitale

(Di lunedì 14 febbraio 2022), 14 febbraio 2022 - Il centro diè sotto stretta sorveglianza delle forze dell'ordine in vista della manifestazione dei no Green pass annunciata per la mattinata al Circo Massimo....

Il centro diè sotto stretta sorveglianza delle forze dell'ordine in vista della manifestazione. Piazza Venezia, via del Corso e le strade dei palazzi istituzionali sono presidiate da ...Lo scorso 4 febbraio il prefetto diaveva negato ildi tre giorni ai Pratoni del Vivaro. Covid, no vax rifiuta le cure e prende a calci un'infermiera al San Camillo Pochi i ...Raduno No vax a Roma: sono circa 200 i manifestanti che si sono radunati all’Altare della Patria, contrariamente alle disposizioni della Questura. Presenti al presidio alcuni degli organizzatori della ...Il raduno novax a Roma si introduce nel lungo elenco di flop novax. Le iniziative di chi si sente in grado di fermare economie, arrestare governi, e, negli ultimi mesi, si sta letteralmente "gufando" ...