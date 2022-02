Premi Ue per la mobilità sostenibile, Firenze tra le città finaliste (Di lunedì 14 febbraio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione Ue annuncia i finalisti dei Premi della Settimana europea della mobilità 2021. Amadora, Kassel e Luleburgaz si contendono il Premio per i comuni più grandi (oltre 100 000 abitanti), mentre Alimos, Miajadas e Valongo sono le finaliste della categoria dei comuni più piccoli. I Premi vanno a riconoscimento di importanti iniziative volte a rendere le città più verdi e più sicure.Firenze, Rethymno e Varsavia sono in lizza per il Premio dell'UE per la sicurezza stradale urbana, attribuito per straordinarie misure di sicurezza stradale, mentre i finalisti della categoria relativa alla pianificazione della mobilità urbana sostenibile sono Madrid, Mitrovica Sud e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione Ue annuncia i finalisti deidella Settimana europea della2021. Amadora, Kassel e Luleburgaz si contendono ilo per i comuni più grandi (oltre 100 000 abitanti), mentre Alimos, Miajadas e Valongo sono ledella categoria dei comuni più piccoli. Ivanno a riconoscimento di importanti iniziative volte a rendere lepiù verdi e più sicure., Rethymno e Varsavia sono in lizza per ilo dell'UE per la sicurezza stradale urbana, attribuito per straordinarie misure di sicurezza stradale, mentre i finalisti della categoria relativa alla pianificazione dellaurbanasono Madrid, Mitrovica Sud e ...

