Pechino 2022, Goggia quarta nell'ultima prova di discesa: "Concentrata per la gara" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Pechino – E' l'elvetica Joana Haelen a fissare sul cronometro il miglior tempo nell'ultima prova della discesa femminile di Yanqing. Il suo 1'33?18 fa comprendere che pista non ha perso velocità dopo l'abbondante nevicata di domenica e che "The Rock" è pronta per ospitare la gara per le medaglie. Secondo tempo per la tedesca Kita Weidle, staccata di 23 centesimi, mentre terza è la norvegese Ragnhild Mowinckel, sempre fra le migliori nei grandi appuntamenti, a 59 centesimi dalla Haelen. Al quarto posto si è inserita Sofia Goggia, in costante crescita di rendimento con il passare dei giorni a questa Olimpiade. Il distacco della campionessa bergamasca è di 61 centesimi, importante per definire il trend positivo della campionessa olimpica, dopo il secondo e mezzo accusato nella prima ...

