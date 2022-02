Notte tragica a Milano, una moto travolge un monopattino: morti entrambi i guidatori (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una tragedia a Milano. Un nuovo grave incidente ha coinvolto un monopattino elettrico nel Milanese e una motocicletta nella tarda serata di domenica. Una moto si è scontrata con un monopattino a Trezzano sul Naviglio. Il conducente del ciclo elettrico è morto sul colpo mentre il centauro è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda in codice rosso. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate ed è deceduto qualche ora più tardi. Si tratta del più grave incidente del genere avvenuto a Milano, città funestata dagli incidenti che coinvolgono i guidatori del monopattino. Due morti a Milano: scontro tra moto e monopattino Il bilancio è drammatico: il primo a perdere la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una tragedia a. Un nuovo grave incidente ha coinvolto unelettrico nel Milanese e unacicletta nella tarda serata di domenica. Unasi è scontrata con una Trezzano sul Naviglio. Il conducente del ciclo elettrico è morto sul colpo mentre il centauro è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda in codice rosso. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate ed è deceduto qualche ora più tardi. Si tratta del più grave incidente del genere avvenuto a, città funestata dagli incidenti che coinvolgono idel. Due: scontro traIl bilancio è drammatico: il primo a perdere la ...

Advertising

SecolodItalia1 : Notte tragica a Milano, una moto travolge un monopattino: morti entrambi i guidatori - civati : RT @peoplepubit: La situazione in #Afghanistan è tragica: il paese ha perso il'80% del bilancio statale e il 40% del PIL in una notte, quan… - AntonioSpadafo4 : RT @peoplepubit: La situazione in #Afghanistan è tragica: il paese ha perso il'80% del bilancio statale e il 40% del PIL in una notte, quan… - _MarcoV_ : RT @peoplepubit: La situazione in #Afghanistan è tragica: il paese ha perso il'80% del bilancio statale e il 40% del PIL in una notte, quan… - peoplepubit : La situazione in #Afghanistan è tragica: il paese ha perso il'80% del bilancio statale e il 40% del PIL in una nott… -

Ultime Notizie dalla rete : Notte tragica Oggi San Valentino, lo dedichiamo ad Arminda La risposta è tragica e senza parole: tre colpi di pistola abbattono Violeta, che stramazza a terra ... Mi fermo la notte in ospedale per vegliare sul mio piccolo, dolce nipote che continua a piangere e ...

Morte Pantani, 'accompagnai due escort da lui'. La confessione del tassista A 18 anni dalla tragica scomparsa di uno dei ciclisti più amati di sempre, si riapre un caso che ... 'Marco non era solo la notte in cui è morto, con lui c'erano due escort '. A breve si capirà meglio ...

Notte tragica a Milano, una moto travolge un monopattino: morti entrambi i guidatori Il Secolo d'Italia Travolto sulla Circumvallazione: la città piange il giovane Emanuele Si chiama Emanuele Manna il ragazzo che, la notte scorsa, ha perso la vita in un tragico incidente sulla Circumvallazione. Emanuele, per cause ancora da accertare, sarebbe sceso dall’auto dopo uno ...

Malore nella stalla, allevatore muore a 54 anni Notte tragica, quella tra sabato e domenica, a Novi di Modena, nelle campagne di via Valle Bassa. Un uomo pachistano di 54 anni è morto a causa di un improvviso malore che l’ha colto mentre lavorava ...

La risposta èe senza parole: tre colpi di pistola abbattono Violeta, che stramazza a terra ... Mi fermo lain ospedale per vegliare sul mio piccolo, dolce nipote che continua a piangere e ...A 18 anni dallascomparsa di uno dei ciclisti più amati di sempre, si riapre un caso che ... 'Marco non era solo lain cui è morto, con lui c'erano due escort '. A breve si capirà meglio ...Si chiama Emanuele Manna il ragazzo che, la notte scorsa, ha perso la vita in un tragico incidente sulla Circumvallazione. Emanuele, per cause ancora da accertare, sarebbe sceso dall’auto dopo uno ...Notte tragica, quella tra sabato e domenica, a Novi di Modena, nelle campagne di via Valle Bassa. Un uomo pachistano di 54 anni è morto a causa di un improvviso malore che l’ha colto mentre lavorava ...