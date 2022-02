Nainggolan | “Tornerei subito alla Roma La scelta dell’Inter? grazie a Spalletti”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Radja, ex di Inter e, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale Twitch OCW Sport. Il centrocampista belga ha prima chiarito la questione “Juventus” affermando: “Quando ero ai bianconeri bussavanoporta, ma ho detto che non ci sarei andato. Non perché la odio, a differenza di quanto scrivono. A me piace vincere contro i più forti, la mia sfida è questa“. Sul possibile ritornoha confessato: “Ioa piedi domani a, ma le storie d’amore finite bene possono essere distrutte. Se io oggi torno e i risultati rimangono quelli che sono, pago come tutta la squadra e rovinerei il bel rapporto che c’è oggi”. Poiha spiegato il perché scelse l’Inter : “Dopo la semifinale di ...

