"Multe per eccesso di velocità nulle se autovelox non sono segnalati e ben visibili anche su auto civetta" (Di lunedì 14 febbraio 2022) "segnalati e ben visibili". Lo devono essere gli autovelox, perché in caso contrario le contravvenzioni per eccesso di velocità elevate con apparecchi di controllo a bordo strada su veicoli in 'borghese' delle Forze dell'ordine possono essere impugnate e annullate. L'autovelox, seppure preceduto da cartello che avvisa della sua possibile presenza, deve essere ben visibile da parte di automobilisti, camionisti o motociclisti. La nuova interpretazione delle norme del Codice della strada è contenuta nell'Ordinanza 4002 dell'8 febbraio della Cassazione che ha annullato una sentenza del Tribunale di Vicenza. Secondo i supremi giudici "l'articolo 142, co. 6-bis, del Codice della Strada, che dispone che le postazioni di ...

