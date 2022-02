Mertens siparietto con i tifosi | “La maglia di Hiysaj? Ma stai bene?

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Driesè sempre un beniamino deidel Napoli. Oramai il giocatore belga si sente un napoletano a tutti gli effetti. Lo so vede anche dai piccoli gesti, come quello accaduto oggi all’esterno del Konami Center di Castel Volturno. Alcunihanno aspettato i calciatori del Napoli per chiedere una foto o un autografo. Così in una delle auto si è fermato, sempre molto disponibile con i. Uno di loro ha passato aunadel Napoli,a col nome di. Appena l’ha vista il giocatore azzurro ha detto: “Ladi? Ma?” Facendo uno dei suoi sorrisi da scugnizzo. Una battuta che ha fatto scattare le risate di tutte le persone ...

I primi due - trasformati da Mertens e Insigne - nella trasferta dello Stadio Maradona, nella sfida ... tra il serio e il faceto, in un siparietto con Spalletti . E poi altri due rigori contro nel ...