Medjugorje, messaggio della Regina della Pace “Satana vuole disordine” (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi ci mette, seriamente, in guardia dall’azione del maligno che vuole mettere confusione nei nostri cuori, nelle nostre relazioni e creare divisione. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuola della preghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Madonna anel suoper oggi ci mette, seriamente, in guardia dall’azione del maligno chemettere confusione nei nostri cuori, nelle nostre relazioni e creare divisione. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Medjugorje, messaggio della Regina della Pace “Satana vuole disordine” - DelonghiDe : RT @CiaoKarol: INIZIAMO LA NUOVA SETTIMANA CON MARIA #Medjugorje. Il messaggio della Regina della Pace: 'Sono presente in ogni famiglia' h… - IvanaIv29438384 : RT @CiaoKarol: INIZIAMO LA NUOVA SETTIMANA CON MARIA #Medjugorje. Il messaggio della Regina della Pace: 'Sono presente in ogni famiglia' h… - CiaoKarol : INIZIAMO LA NUOVA SETTIMANA CON MARIA #Medjugorje. Il messaggio della Regina della Pace: 'Sono presente in ogni fam… - CiaoKarol : Medjugorje. Il messaggio della Regina della Pace: ‘Sono presente in ogni famiglia’: La rubrica dedicata alla Madonn… -