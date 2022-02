Manila Nazzaro e Miriana Trevisan | messaggi in codice pizzicati dalla regia

Leggi su vitadavips.myblog

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Al Grande Fratello Vip (così come ai telespettatori a casa) non sfugge proprio nulla, grazie alla presenza delle telecamere che registrano h 24 ogni movimento da parte dei vipponi. Ed è ciò che si è verificato nella giornata odierna in stanza blu, quandosono state pizzicate a conversare. Cosa è