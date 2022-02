Lo speciale ‘San Levantino’ di Levante in 10 scatti con il compagno Pietro Palumbo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Che Levante e il suo compagno Pietro Palumbo avessero deciso di vivere la propria storia d’amore lontano dai riflettori non è certo un segreto. Eppure sembra proprio che per San Valentino i due abbiano deciso di fare un’eccezione (graditissima), condividendo una serie di scatti insieme che ci mostrano – finalmente – il volto del bell’avvocato palermitano che ha conquistato il cuore della cantante e da cui Levante aspetta la prima figlia. Vi raccomandiamo... Levante è incinta! Il bellissimo annuncio su Instagram La cantante, fidanzata da due anni con l'avvocato Pietro Palumbo, ha condiviso la notizia con i suoi followers sui social network. ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 14 febbraio 2022) Chee il suoavessero deciso di vivere la propria storia d’amore lontano dai riflettori non è certo un segreto. Eppure sembra proprio che per San Valentino i due abbiano deciso di fare un’eccezione (graditissima), condividendo una serie diinsieme che ci mostrano – finalmente – il volto del bell’avvocato palermitano che ha conquistato il cuore della cantante e da cuiaspetta la prima figlia. Vi raccomandiamo...è incinta! Il bellissimo annuncio su Instagram La cantante, fidanzata da due anni con l'avvocato, ha condiviso la notizia con i suoi followers sui social network. ...

Advertising

fbpedone : RT @marco_rossari: Edizione speciale con prefazione di Martin Amis, interviste, articoli, due inediti dove ritorna Alex e la nuova traduzio… - Bomberleooo : San Valentino giornata inutile in quanto se vicino a te hai la persona giusta ogni giorno è speciale e adatto per c… - wacoog_2 : quanto tu sia davvero speciale e quanto ti meriti davvero di essere amato. Buon San Valentino Dejun, non vedo l'ora di passarlo con te!?? - zazoomblog : Programmi TV di stasera lunedì 14 febbraio 2022. Arisa allo speciale di San Valentino di «Un’Ora Sola Vi Vorrei» -… - grilloparlantem : Per festeggiare San Valentino abbiamo creato una pasta di pane speciale, con farina ed acqua colorata dalla barbabi… -

Ultime Notizie dalla rete : speciale ‘San Michele Lacentra, chef italiano in Ucraina: «Io resto a Kiev, qui c’è tutta la mia vita, amore e lavoro» Corriere della Sera